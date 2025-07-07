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В Тюменской области на 35,1 % увеличился объем работ в строительстве

Экономика, 18:08 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 35,1 % - до 90,6 млрд рублей — увеличился объем работ в строительной отрасли Тюменской области с января по май. Это в пять раз больше, чем в среднем по России – 5,5 %, приводит данные Росстата региональный департамент экономики.

Отметим, что для развития областного центра, повышения комфортности проживания, учебы, работы и досуга институт Генплана Москвы разрабатывает мастер-план центра Тюмени.

Тюменцы могут принять участие в социологическом исследовании, с помощью которого будут собраны и учтены мнения жителей. Исследование пройдет на онлайн-платформе "Мой город. Тюмень".

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# Росстат , строительство

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