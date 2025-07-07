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Более 11 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи и техникумы Тюменской области

Общество, 20:20 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи и техникумы Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

В числе самых популярных учреждений среднего профобразрования - Тюменский колледж производственных и социальных технологий, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

Отметим, что в колледжах и техникумах на 2025 — 2026 учебный год создали 13,7 тыс. мест за счет средств областного бюджета и 620 – федерального. Завершится приемная кампания 15 августа.

Полный список колледжей и техникумов региона здесь.

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# абитуриенты , колледжи , приемная кампания , техникумы

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