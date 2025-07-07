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8 июля - события дня

Общество, 17:57 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция "Городской конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел "Тюменский сувенир". 12+

В Тюмени в 11 часов на ул. Коммунистической, 70 начнется благотворительная акция "Белый цветок". 6+

В Тюмени в 12 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие экспозиции "Дыхание шелкового пути". 6+

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера. 16+

В Тюмени в 14 часов 30 минут на базе Аптекарского огорода Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54, сквер Моисеенко) начнется фестиваль "Семейный кампус: тепло и знания". 0+

В Тюмени в 16 часов во Дворце бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется чествование супружеских пар, проживших в браке более 25 лет. 0+

В Тюмени в 18 часов 30 минут на спортивной площадке жилого комплекса "Онегин" (ул. Лесопарковая, 1к2) начнется мастер-класс "Танцевальная семья, танцуют папа, мама, я!" от спортивной школы "Тура". 0+

В Тюмени в 19 часов в молодёжной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2) в рамках мероприятия, посвященного Дню любви, семьи и верности, начнется награждение семей участников СВО, находящихся в госпиталях. 4+

Интересное в этот день

1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1709 — состоялась Полтавская битва.

1819 — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.

1901 — во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах — 10 км/ч.

1922 — впервые в мире на бывшем Ходынском аэродроме проведены опыты по применению авиации для борьбы с вредителями сельского хозяйства.

1944 — выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе ЗИС.

1944 — указом президиума Верховного совета СССР введено почётное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".

1945 — восстановлена Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР.

1980 — катастрофа самолёта Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.

1997 — в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

2011 — старт шаттла "Атлантис". Последний полёт шаттла "Атлантис", завершивший эксплуатацию кораблей системы "Space Shuttle".

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