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Две врачебные семьи удостоены медалей "За любовь и верность" в Ишиме

Общество, 18:14 07 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Две врачебные семьи удостоены медалей "За любовь и верность" в Ишиме, сообщает информационный центр правительства региона.

Владимир Иванович и Серафима Петровна Зайцевы отмечены благодарственным письмом губернатора Тюменской области, памятной медалью и медалью "За любовь и верность" в связи с 65-летием супружеской жизни.

В августе они отпразднуют железную свадьбу. Владимир и Серафима посвятили жизнь развитию медицины в родном городе, основали медицинскую династию — дочь Светлана и внучка, тоже Светлана, стали врачами.

Владимир Иванович — первый эндокринолог в Ишиме, главный врач горбольницы, а потом станции скорой помощи, преподаватель медицинского училища, награжден знаком "Отличник здравоохранения". Он – обладатель высшей общественной награды "Лучшие люди России", а его имя вписано в две энциклопедии: ишимскую и международную.

Серафима Петровна всю свою жизнь трудилась в железнодорожной больнице методистом лечебной физкультуры, за ее плечами 40 лет трудового стажа.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Благодарственным письмом губернатора и медалями награждены также супруги Александр Кондратьевич и Надежда Витальевна Гартунг, которые вместе 48 лет. Познакомились во время учебы в Тюменском медицинском институте.

Александр Кондратьевич в течение 25 лет был главным врачом Бердюжской районной больницы, затем возглавлял областную больницу №4 Ишима, Ишимский медицинский колледж, имеет почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Надежда Витальевна 30 лет отработала врачом-офтальмологом в Бердюжской больнице. С 2009 года и по сей день трудится в областной больнице № 4. Награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Супруги воспитали сыновей Александра, Артема и Антона, которые по примеру родителей создали свои крепкие семьи. Любовь и преданность медицине передали старшему сыну и внуку.

Награды супружеским парам в преддверии Дня семьи, любви и верности вручил глава города Ишима Федор Шишкин.

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# Ишим , медали , награждение

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