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680 жителей Тюменской области участвуют в литературном конкурсе #ТвояТюмениЯ

Общество, 20:11 08 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 680 ребят от 10 до 17 лет из Тюменской области участвуют в литературном конкурсе #ТвояТюмениЯ. Сейчас работы изучает экспертная комиссия. До 25 июля она объявит финалистов, которые перейдут на региональный этап, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Участники уже проявили себя в двух направлениях: "Литература" и "Медиа". Работы можно посмотреть на сайте конкурса.

Имена победителей объявят до 29 августа. Лучшие работы опубликуют в сборнике "ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу. 2025".

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# книги , конкурсы

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