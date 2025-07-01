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Учительница из Тюмени стала победителем премии "Яндекс Учебника"

Общество, 21:04 09 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Учитель математики, информатики и информационных технологий школы № 92 Тюмени Ирина Мальцева вошла в число победителей премии "Яндекс Учебника", сообщает Минцифры РФ.

Всего обладателями премии стали 20 преподавателей информатики со всей России. Награды им вручили на конференции "Яндекс Учебника".

Отметим, всего на получение премии в 2025 году претендовали более 20 тыс. педагогов.

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# информатика , Минцифры , учителя

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