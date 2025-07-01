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Волонтеры могут провести мастер-классы в тюменском отделении “Новой надежды”

Общество, 17:03 13 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Творческие, кулинарные мастер-классы, выступления могут организовать волонтеры в тюменском кризисном отделении “Новая надежда”, где находятся попавшие в трудную ситуацию женщины с детьми.

В свободное время они чаще всего занимаются рукоделием. Два-три раза в неделю к ним приходят волонтеры, которые, например, учат вязать, изготавливать зефир. Женщины таким образом занимаются и творчеством, и психотерапией, говорит руководитель кризисного отделения “Новая надежда” Кристина Кобзева.

По ее словам, помощь волонтеров нужна всегда. Чем разнообразнее будут мастер-классы, тем лучше. Творчество - необходимая составляющая психотерапии, реабилитации в момент кризисной ситуации, убеждена она.

“К нам приходят с самыми разными идеями, и это здорово. Например, замечательная девушка Валерия проводит интерактивные игры для детей. Есть те, кто организует мастер-классы по кулинарному делу. Например, показывают, как готовить пиццу, и участие в этом принимают и мама, и дети”, – поделилась Кристина Кобзева.

Такой опыт полезен и самим волонтерам. Так они получают отзывы о своей деятельности, видят, как люди, которые не умели чего-то ранее, перенимают от них навыки, вдохновляются их делом. Также организаторы "Новой надежды" размещают информацию о них в своих соцсетях - так общественные группы приобретают узнаваемость.

Желающие организовать свое событие могут написать в сообщество “Новой надежды” во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# благотворительность , волонтеры , помощь

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