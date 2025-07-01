Встречи с HR-лидерами, менторские сессии и мастер-классы пройдут в День молодого специалиста TNF
Встречи с HR-лидерами, менторские сессии и мастер-классы пройдут в День молодого специалиста TNF 15 сентября. Участников научат создавать видеорезюме, лучше понимать свои сильные стороны с помощью методологии DISC, сообщают организаторы Промышленно-энергетического форума.
"Студенты встречаются с представителями лучших работодателей, получают ответы на важные вопросы и могут напрямую передать резюме HR-менеджерам. Это реальный шанс попасть в компанию мечты. День молодого специалиста TNF — это эффективный старт профессионального пути, который помогает выстроить связи с отраслевым сообществом и сделать первый шаг к успешной карьере в энергетике", - рассказала координатор трека "Человеческий капитал" Марина Бояринцева.
Мероприятие выстроено так, чтобы стать настоящим социальным лифтом в профессию для студентов. Всего за один день можно получить опыт, требующий месяцев самостоятельных поисков и специальных стажировок.
Заполнить заявку на участие - по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.