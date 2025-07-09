Спортсмены Тюменской области завоевали три золотых медали в паратриатлоне

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены Тюменской области завоевали три золотых медали в паратриатлоне. Победы они привезут в регион из Нижнего Новгорода с кубка России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменцы продемонстрировали высокий уровень подготовки. В числе золотых медалистов - Петухов Алексей в классе PTS2-3, Анна Плотникова в классе PTS2, 3, 4 у женщин и Ялчик Александр в классе PTS5.

Второе место в классе PTS2-3 завоевал Василий Егоров.

Спортсмены тренируются под руководством Наталии Сушковой.

Отметим, что в Нижнем Новгороде уже 34 года проводят триатлон "Мужество". В 2025 г. тюменская триатлонистка Оксана Рыбакова одержала в нем победу.