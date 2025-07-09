Тюменцы, зарегистрировавшие брак на фестивале в Москве, поделились планами

| Фото: скриншот видео пресс-службы Национального центра "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-службы Национального центра "Россия"

Тюменские молодожены, зарегистрировавшие брак на II Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" в Москве, поделились планами. Алексей Бутырин и Ксения Коробейникова теперь будут праздновать создание своего союза в День семьи, любви и верности.

По мнению супруга, главное в счастливой семейной жизни – это взаимопонимание.

"И еще важно следовать тем принципам, которые мы заложили в отношениях еще до бракосочетания. Важно понимать друг друга и принимать", - поделился Алексей Бутырин.

Они мечтают быть лучшими родителями будущим детям. И уже сделали ответственный шаг к созданию своей семьи.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Вторая пара - Алексей Королёв и Юлия Скрябина из Тюмени - познакомились в ЗАГСе. Парень работал там фотографом, Юлия трудилась в управлении и приехала к коллегам передать документы. Признаются, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Пара много лет вместе, поддерживают и помогают друг другу во всем. Алексей научил Юлю переносить стрессовые ситуации, а она его не бояться высоты и глубины. Алексей – спокойный и надежный, Юля – энергичная и инициативная – очень дополняют друг друга. Спустя несколько лет отношений они подарили себе пышную свадьбу на всероссийском фестивале.

Для обеих пар это событие было очень волнительным, и впечатления о нем они сохранят на долгие годы.

Как сообщает пресс-служба Национального центра "Россия", день бракосочетания был наполнен яркими событиями. Сначала будущие молодожены отправились на прогулку на яхтах по Москве-реке. Затем в окружении своих гостей прошли по живописной набережной к Национальному центру "Россия", где в торжественной обстановке сотрудники ЗАГСа скрепили новые семейные союзы.

Важным событием фестиваля стала передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Эту традицию заложили еще на выставке "Россия": огонь привезли из Мурома - одного из древнейших городов России, где жили святые Пётр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Все это время огонь бережно хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ. Пары I Всероссийского свадебного фестиваля передали молодоженам семейные очаги, зажженные от этой лампадки. Очаги станут символом преемственности традиций и крепкого семейного союза.

Для участников организаторы подготовили культурно-просветительскую программу. С 8 и 10 июля для молодоженов и их гостей проходят музыкальные концерты, на которых выступают популярные артисты и музыкальные коллективы.

Отметим, что церемонии бракосочетания состоятся на фестивале и 9 июля.

Фестиваль "Россия. Соединяя сердца" пройдет с 8 по 10 июля и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее тюменских молодоженов с торжественным бракосочетанием поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона пожелал им долгих лет счастливой жизни.

Оксана Корнеенкова