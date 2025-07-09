Губернатор поздравил с бракосочетанием тюменцев, участвующих во Всероссийском фестивале

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменцев, которые участвуют во втором Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" в Москве, поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Торжественная церемония бракосочетания объединила влюбленных со всей страны. Среди них – две пары из Тюменской области. Алексей Королев и Юлия Скрябина из Тюмени познакомились на работе. По словам супругов, это была любовь с первого взгляда. Алексея Бутырина и Ксению Коробейникову из Тобольска объединило общее увлечение – езда на велосипеде. Однажды они столкнулись на крутом повороте. Пока Алексей помогал Ксении чинить транспортное средство, разговорились и выяснили, что оба любят природу и активный отдых", - рассказал истории молодых семей глава региона в своем Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Пары сочетались браком в Национальном центре "Россия" в День семьи, любви и верности. Тюменцы привнесли в свои образы мотивы традиционного тюменского ковра. Невесты надели кокошники, а женихи – броши-бутоньерки в стилистике культурного символа.

Губернатор Тюменской области пожелал молодоженам, чтобы их любовь с каждым днем становилась только крепче, а взаимопонимание и уважение помогали преодолевать любые трудности.