Тюменские десантники помогают бороться с лесными пожарами в Бурятии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 специалистов Уватского и Тобольского отделений Тюменской авиабазы помогают тушить лесные пожары в Бурятии. Командировка продолжается уже второй месяц, сообщает областной департамент лесного комплекса.

За это время тюменцы участвовали в тушении 15 лесных пожаров общей площадью почти 10 тыс. га. Сейчас они продолжают борьбу с огнём на четырёх участках размером свыше 3,3 тыс. га. Бурятия сейчас остается самым "горящим" регионом в стране. Здесь действует режим ЧС, круглосуточно пожарные работают в условиях жары, сильного ветра и дефицита осадков.

Руководят тюменским отрядом инструкторы ПДПС Сергей Пеплер и Алексей Лыткин. "Наши специалисты работают в тесном взаимодействии с коллегами из Омска, ежедневно внося вклад в защиту лесов Бурятии от огня", - уточнили в департаменте.

Отметим, что в Тюменской области на 9 июля действующих лесных пожаров нет, за минувшие сутки возгораний не зарегистрировано. В Ишимской и Уватской авиазонах установлен средний класс пожарной опасности, в Тобольской и Тюменской - низкий.