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В Тюмени 31 % работников конфликтуют из-за кондиционеров

Общество, 17:45 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 % тюменцев рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за кондиционеров. 54 % работников утверждают, что таких споров у них не бывает. У 15 % там, где они трудятся, вообще нет климатической техники, сообщает SuperJob.

"Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 42 процента из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 30 процентов, а среди респондентов от 35 до 45 лет — 21 процент", - уточнили эксперты.

Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тыс. рублей (43 % против 27 % среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).

Исследование проведено с 26 мая по 11 июня 2025 г.

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# кондиционеры

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