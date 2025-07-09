На новой развязке в Тюмени асфальтируют готовые съезды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К асфальтированию готовых съездов приступила подрядная организация на строящейся транспортной развязке по Московскому тракту в Тюмени. Работы по возведению земляного полотна пяти из семи съездов полностью завершены, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Строители также выполнили устройство трех из четырех подпорных стен, переустроили электрические сети и вовзвели шесть опор путепровода.

В региональном управлении автомобильных дорог отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения в проекте предусмотрены: светофорные объекты на съезде ул.Уездной и на ул.Сергея Джанбровского; пешеходные и велодорожки с перильным ограждением в местах сопряжения с проезжей частью; наружное освещение, в том числе освещение тротуаров; шумозащитные экраны 1653 м; барьерное ограждение 5430 м; перильное ограждение 876 м; парапетное ограждение 196 м.

Проезжая часть ул.Сергея Джанбровского будет состоять из четырех-шести основных полос движения. Ширина полосы движения — 3,5 м, а полосы движения, по которой едет маршрутный транспорт, — 4 м. Ширина разделительной полосы — 3 м.

На автомобильной дороге Екатеринбург - Тюмень добавят переходно-скоростные полосы. Число основных полос движения — 4-6 (по три в каждом направлении).

Общая протяженность объекта — 6,925 км, в том числе Екатеринбург - Тюмень — 1,4 км, ул.Сергея Джанбровского — 690 м.