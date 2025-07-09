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Школу сварщиков для студентов и работников нефтегазовых компаний открыли в Тюмени

Общество, 17:12 09 июля 2025

ТИУ

Школу сварщиков для студентов и работников нефтегазовых компаний открыли в Многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета. Программа "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом" разработана институтом дополнительного и дистанционного образования и Многопрофильным колледжем ТИУ в партнерстве с "Газпромнефть-Заполярьем".

По информации вуза, ее особенность – большой процент занятий, позволяющих отрабатывать практические навыки.

Программа включает в себя этапы теоретического и практического обучения. После успешной сдачи экзамена студентам будет выдано свидетельство о профессии рабочего установленного государственного образца. Проведение теоретических и практических занятий запланировано в учебных классах и специально оборудованных, новых мастерских колледжа.

Программа разработана специально под запросы "Газпромнефть-Заполярья" с учетом специфики бизнеса и позволит обеспечить предприятие специалистами.

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