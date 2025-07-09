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Тюменский ковер представили в универмаге на промышленной выставке в Екатеринбурге

Общество, 18:18 09 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полпред президента России по УФО Артем Жога посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова провела для него экскурсию по универмагу, где представлен тюменский ковер. Всего можно посмотреть товары и изделия от 90 производителей из 46 регионов страны, сообщает УрФО-ИНФО.

Они также обсудили планы по открытию филиалов национального центра в регионах Уральского федерального округа. Первый из них появится в Югре.

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# Артем Жога , тюменский ковер

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