Тюменский ковер представили в универмаге на промышленной выставке в Екатеринбурге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полпред президента России по УФО Артем Жога посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова провела для него экскурсию по универмагу, где представлен тюменский ковер. Всего можно посмотреть товары и изделия от 90 производителей из 46 регионов страны, сообщает УрФО-ИНФО.

Они также обсудили планы по открытию филиалов национального центра в регионах Уральского федерального округа. Первый из них появится в Югре.