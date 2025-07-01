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Мастер-классы, выставки и ярмарка ждут тюменцев на фестивале забытых ремесел

Общество, 20:53 09 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль забытых ремесел пройдет в Музейно-ремесленном "Цехе" в Тюмени 19 июля. Он будет посвящен народным традициям Тюменской области и сохранению нематериального культурного наследия России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Посетителей ждут мастер-классы, выставка-ярмарка с изделиями от мастеров Тюменской области, Ямала и Югры и выступления творческих коллективов.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# народные промыслы , ремесло

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