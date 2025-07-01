Тюменец спрыгнул с моста Влюбленных

| фото предоставили очевидцы | фото предоставили очевидцы

Неизвестный мужчина спрыгнул с моста Влюбленных в Тюмени 9 июля, сообщают очевидцы.

"Перед прыжком мужчина крикнул "Экстрим!" и прыгнул с моста. Хорошо, что выжил, был сильный удар об воду. А он проплыл еще минут семь", - рассказал один из очевидцев.

Мужчина несколько раз уходил под воду. Из реки его достали спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.