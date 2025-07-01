Сургутский района стал первым по итогам оценки качества бюджетного процесса в ХМАО за 2024 год

| Фото: Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

Сургутский район - первый в Югре по итогам оценки качества бюджетного процесса за 2024 год. Итоги рейтинга подвел окружной департамент финансов.

Среди муниципальных районов округа Сургутский район лидирует третий год подряд, подтверждая финансовую стабильность и эффективность бюджетной политики, которую проводит муниципалитет. В частности, по качеству бюджетного процесса из 100 максимально возможных баллов достигли 95. О критериях оценки рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Участники рейтинга оценивались по целому ряду критериев. Среди них: планирование и исполнение бюджета, долговая политика, открытость бюджетного процесса. Вновь был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Высокие баллы обеспечило отсутствие муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год", – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Деньги любят счет, а в Сургутском районе считать умеют. Высокий уровень планирования бюджета и его исполнения говорит о том, что не только муниципальные средства, но и деньги, привлеченные из округа и федерации, полным рублем идут под реализацию задуманных проектов.

"Мы ведь понимаем, что от того, как мы правильно спланировали доходы, от этого зависит объём расходов, который мы можем уже до начала финансового года запустить в бюджет. Например, мы можем быстрее провести торги, потому что идет инфляция и чем быстрее мы торгуемся, тем быстрее мы застолбим ту цену, которая действует здесь и сейчас. У нас очень высокий процент исполнения, значительно выше 99 %. За последние годы мы ниже этого показателя не спускались. И это не просто цифры на бумаге, потому что 1 % неисполнения бюджета - это примерно 200 миллионов, которые не были пущены в бюджетный процесс. На эти деньги можно построить небольшой соцобъект, отремонтировать дороги и так далее", – отметила директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю.

Особое внимание в Сургутском районе уделяется открытости бюджетного процесса. Так, в прошлом году количество жителей, которые участвовали в обсуждении инициативных проектов, увеличилось до 26 тысяч человек. Совершенствуется и сам механизм инициативного бюджетирования. В Сургутском районе эта практика развивается с 2019 года. За это время было реализовано 47 проектов на общую сумму 243 млн. руб.

"Оценивалось вовлечение жителей Сургутского в бюджетный процесс – участие в общественных советах, публичных слушаниях, работа с поселениями в рамках инициативного бюджетирования. Так, район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 млн рублей", – отметил Андрей Трубецкой.

"Реализовывать инициативное бюджетирование в компактных территориях несколько легче, нежели это организовать на территории района, где люди далеко находятся друг от друга. Но у нас это получается. Спасибо большое Андрею Александровичу Трубецкому за поддержку, потому что, помимо того, что мы получаем из регионального бюджета, а мы постоянно участвуем в региональном конкурсе, помимо этого, у нас очень большие объёмы средств выделяются ежегодно из местного бюджета на инициативы граждан, – рассказала Татьяна Дю.

Грамотная финансовая политика Андрея Трубецкого и его команды помогает не только стабильно демонстрировать лидерство муниципалитета в различных рейтингах, но и привлекать за счет победы в конкурсах дополнительные средства на развитие территории.

"Благодаря победе в окружном рейтинге Сургутский район увеличит свой бюджет на 26,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие территории. За последние три года участия в конкурсе Сургутский район смог дополнительно привлечь в свой бюджет порядка 111,5 млн рублей", – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.