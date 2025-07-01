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Животноводы Сладковского района заготовят 31,5 тысячи тонн сенажа за лето

Экономика, 18:33 10 июля 2025

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

31,5 тыс. тонн сенажа и семь тыс. тонн сена заготовят животноводы Сладковского района за лето. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.

"В животноводческих хозяйствах района продолжается заготовка грубых кормов и сенажа. Механизаторы используют каждый погожий день, прекрасно понимая, что для успешного развития животноводства необходимо создание прочной кормовой базы", - уточнил глава района.

Отметим, что по данным на 9 июля сладковские аграрии уже заготовили 1,5 тыс. тонн сена и 15,5 тыс. тонн сенажа.

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# АПК , Сладковский район

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