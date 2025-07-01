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Условный пожар тушили в Голышмановской школе

Общество, 18:47 10 июля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебную эвакуацию учащихся и персонала провели спасатели в летнем лагере дневного пребывания Голышмановской школы № 1, сообщает областное МЧС.

Сигнал пожарной сигнализации работал в спортивном зале. Учащиеся организованно покинули здание под руководством педагогов и собрались на школьном дворе.

Прибыв на место "происшествия", пожарные незамедлительно приступили к проведению поиска условно пострадавшего и тушению "пожара".

Оставшегося в здании эвакуировали с использованием специального спасательного оборудования. После дети получили возможность ознакомиться с пожарным автомобилем и его оснащением.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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