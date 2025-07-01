Условный пожар тушили в Голышмановской школе
Учебную эвакуацию учащихся и персонала провели спасатели в летнем лагере дневного пребывания Голышмановской школы № 1, сообщает областное МЧС.
Сигнал пожарной сигнализации работал в спортивном зале. Учащиеся организованно покинули здание под руководством педагогов и собрались на школьном дворе.
Прибыв на место "происшествия", пожарные незамедлительно приступили к проведению поиска условно пострадавшего и тушению "пожара".
Оставшегося в здании эвакуировали с использованием специального спасательного оборудования. После дети получили возможность ознакомиться с пожарным автомобилем и его оснащением.