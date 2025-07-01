11 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) торжественное мероприятие в честь 25-летия со дня образования Союза строителей Тюменской области. 12+

В Тюмени в 11 часов в областном департаменте ЖКХ (ул. Первомайская, 34/1) начнется технологический день и биржа деловых контактов "Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК".

В Тюмени в 12 часов в траттории "Минисыроварня" (ул.Республики, 142) начнется бизнес-ланч на тему "Поддержка малого и среднего бизнеса в Тюменской области: финансирование проектов, поиск инвестиций" в рамках проекта "Бизнес и Власть".

В Тюмени в 14 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется награждение лучших добровольцев в области создания новых благоустроенных пространств. 6+

В Тюмени в 18 часов створе ул. Республики - Рижской начнется открытие благоустроенного сквера "Славянский".

В Тюмени в 19 часов на ул. Дзержинского начнется литературно-музыкальный концерт под открытым небом "Любовь сквозь года".

В Уватском районе в 16 часов на базе биатлонного центра им. А.И. Тихонова начнется первенство Уральского федерального округа по велосипедному спорту – маунтинбайк.

11 июля - события дня

Общество, 17:56 10 июля 2024

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| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4) начнется QR-экспедиция "Пахтачок и дорога открытий" к 100-летию Константина Лагунова. 0+

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется открытие регионального центра Всероссийского музея А. С. Пушкина. 6+

В Тюмени в 12 часов в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) начнется просмотр фильма "Вначале было дело, или История русской промышленности. Война и мир Петра Шувалова" в рамках III международного фестиваля правильного кино. 12+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Снятие тревожности: методы самопомощи". 18+

Интересное в этот день

1576 — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию.

1733 — в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.

1905 — создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

1907 — совершил свой первый полёт первый аэроплан со свободнонесущим крылом — летательный аппарат Луи Блерио тип VI "Либеллюль", оснащённый концевыми элеронами.

1930 — открыт Новосибирский театр юного зрителя.

1933 — в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

1979 — американская орбитальная станция "Скайлэб" была сведена с орбиты и разрушена в плотных слоях атмосферы.

1998 — в Москве состоялось открытие Всемирных юношеских игр.

2011 — вблизи Стрежевого самолёт Ан-24 компании Ангара совершил аварийное приводнение на реку Обь после отказа двигателя, погибли 7 из 37 человек, находившихся на борту.