Более 14,1 тыс. рабочих мест создали на предприятиях Тюменской области для подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14,1 тыс. рабочих мест создали для подростков на предприятиях Тюменской области. Для этого с работодателями уже заключили 725 договоров, сообщает департамент труда и занятости населения.

Всего за год в регионе планируют трудоустроить 23 тыс. несовершеннолетних. Возможности трудоустроиться в свободное от учебы время есть в каждом муниципальном образовании Тюменской области.

Выбрать профессию, чтобы поработать на каникулах можно здесь, а проконсультироваться – в ближайшем кадровом центре "Работа России".