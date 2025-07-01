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Тюменские онкологи спасли мужчину с опухолью на лице

Общество, 16:40 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Медицинского города успешно избавили 57-летнего пациента от базальноклеточного рака кожи лица — самого распространенного типа злокачественных опухолей кожи.

Образование на щеке у него появилось несколько лет назад. Оно не беспокоило, но увеличивалось в размерах. Онкологию заподозрил специалист по месту жительства, он же направил мужчину к профильным коллегам.

Биопсия подтвердила базальноклеточный рак второй стадии. Это вид опухоли, который может глубоко врастать в мышцы, хрящи и кости, разрушая окружающие ткани. Чаще всего возникает на открытых участках тела, особенно на лице.

Избавить от новообразования помогла операция под местной анестезией. Несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания сердца, вмешательство прошло успешно, опухоль удалось полностью удалить. Пациент быстро восстановился и чувствует себя хорошо, сообщает областной департамент здравоохранения.

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# здравоохранение , Медицинский город , онкология

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