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Тюменец Максим Ручкин вышел в полуфинал конкурса управленцев строительной отрасли

Общество, 17:02 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель службы подрядчика АО "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой) Максим Ручкин вышел в полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли". Всего 14 сотрудников общества оказались в списке полуфиналистов.

Максим Ручкин отмечает, что конкурс "Лидеры строительной отрасли" –значимое мероприятие для профессионалов сферы.

"Руководителям критически важно участвовать в таких событиях, чтобы обмениваться накопленным опытом и налаживать прочные профессиональные связи с коллегами — руководителями из различных компаний отрасли. Конкурс предоставляет уникальные возможности для того, чтобы обсудить новые идеи с профессиональным сообществом, расширить кругозор, инициировать и реализовать совместные проекты", – сказал Максим.

Всего 300 конкурсантов из 54 регионов России, представители Сербии, Турции и Египта попали в полуфинал конкурса. Среди них 14 работников различных филиалов и подразделений АО "Мостострой-11".

предоставлено МС-11

Полуфиналисты уже участвуют в вебинарах по направлениям информационных технологий, управленческой деятельности, экономики, а также по архитектуре и девелопменту. Далее им предстоит создать проект развития строительной отрасли, основанный на собственном профессиональном видении и направлении деятельности. Финал V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" состоится в Ярославле с 7 по 10 августа в преддверии Дня строителя. Он будет включать в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с ключевыми лицами стройотрасли РФ и торжественное награждение победителей.

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# конкурс , Мостострой 11 , строительная отрасль

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