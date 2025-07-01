Нижнетавдинские библиотеки получили издания о Петре Ершове

ИИЦ "Светлый путь" ИИЦ "Светлый путь"

Биографию ишимского писателя, собранную его землячкой Татьяной Савченковой, и отдельное красочное издание самой знаменитой сказки автора "Конек-горбунок", переведенной на 34 языка народов России, привез в Нижнюю Тавду руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Вместе с главой Нижнетавдинского муниципального округа Сергеем Борисевичем они провели встречу с руководителями библиотек: 20 комплектов каждого из изданий получили сельские и 8 — школьные библиотеки.

"Главные цели нашего партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" — развитие туризма в регионе на базе бренда, дополнительное образование детей и поддержка мастеров народного творчества. В каждой школьной и сельской библиотеке эти книги будут, это уже шестой район, в который я привез книги", - сказал Андрей Артюхов.

В преддверии национального праздника "Акатуй", который состоится 12 июля в Нижней Тавде, на мероприятии прошли чтения "Конька-горбунка" на чувашском языке.