12 июля - события дня
В Тюмени в 9 часов в экопарке "Затюменский" и парке им Ю.А. Гагарина стартуют забеги "5 верст", 0+
В Тюмени в 11 часов во внутреннем дворе на ул. Володарского, 24 начнется лекиция "Маркетинг и продажи", 16+
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27) начнется краеведческий квиз "Знатоки тюменского края", 12 +
В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Уличное искусство Владивостока", 0+
В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Эффект зловещей долины в живописи", 0+
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Как влюбиться в печатную графику и начать коллекционировать", 0+
В Тобольске в 18 часов начнется закрытие музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", 0+
Интересное в этот день
1590 — основан город Саратов.
1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.
1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
1889 — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.
1928 — советский ледокол "Красин" в арктических водах вблизи Шпицбергена спас экипаж дирижабля "Италия".
1998 — финал чемпионата мира по футболу 1998: в Париже сборная Франции разгромила сборную Бразилии со счётом 3:0 и впервые стала чемпионом мира.
2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.