12 июля - события дня

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в экопарке "Затюменский" и парке им Ю.А. Гагарина стартуют забеги "5 верст", 0+

В Тюмени в 11 часов во внутреннем дворе на ул. Володарского, 24 начнется лекиция "Маркетинг и продажи", 16+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27) начнется краеведческий квиз "Знатоки тюменского края", 12 +

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Уличное искусство Владивостока", 0+

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Эффект зловещей долины в живописи", 0+

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) начнется лекция "Как влюбиться в печатную графику и начать коллекционировать", 0+

В Тобольске в 18 часов начнется закрытие музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", 0+

Интересное в этот день

1590 — основан город Саратов.

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1889 — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.

1928 — советский ледокол "Красин" в арктических водах вблизи Шпицбергена спас экипаж дирижабля "Италия".

1998 — финал чемпионата мира по футболу 1998: в Париже сборная Франции разгромила сборную Бразилии со счётом 3:0 и впервые стала чемпионом мира.

2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.