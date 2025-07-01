Создать "Пояс мира" приглашают мастеров и ремесленников Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мастеров и ремесленников Тюменской области приглашают создать "Пояс мира”, сообщает администрация Тобольского района.

Международная творческая акция направлена на развитие связей между регионами и сохранение традиций. Мастера могут проявить творческий потенциал в любой технике — резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка и другие.

Желающие принять участие могут разместить ВКонтакте пост об участии в акции с хештегом #поясмира. Необходимо заполнить заявку по форме, отправить письмо с пометкой в теме "Пояс мира" на электронный адрес: nefedova@eurasia-assembly.org.

Возрастное ограничение: 16+.