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"Боевой кадровый резерв" Тюменской области готовится к старту обучения

Общество, 11:30 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация масштабного проекта "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области. Уже в августе участники программы приступят к образовательным занятиям, которые помогут им развить управленческие компетенции.

По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, инициатива призвана стать настоящей кузницей управленческих кадров. "Изначально задавали высокую планку и ставили этот проект в приоритет. Он важен для развития управленческого потенциала Тюменской области как кузницы управленческих кадров", — подчеркнул представитель главы региона.

Участники проекта представляют самые разные сферы деятельности: от работы придорожных сервисов и охотоведения до муниципального и государственного управления, экономической безопасности и корпоративного менеджмента. Среди направлений также значатся бизнес, творчество и патриотическое воспитание молодежи.

Участники "Боевого кадрового резерва" в Тюменской области стали примером для других военнослужащих специальной военной операции. Среди тех, кто прошел отбор, есть бойцы, которые получили ранения, защищая Родину, и не пали духом.

Николай Савченко выразил уверенность в том, что участники проекта станут достойными преемниками управленческой школы региона. По его мнению, это не только повысит качество управления, но и позволит реализовать более эффективные проекты в интересах всех категорий населения — от ветеранов до подрастающего поколения.

Организаторы отмечают, что проект "Боевой кадровый резерв" находится лишь в начальной стадии развития, но уже сейчас виден высокий потенциал участников и их готовность вносить вклад в развитие Тюменской области.

Напомним, финалисты проекта "Боевой кадровый резерв" смогут активно включиться в обучение, получив максимум знаний от образовательной программы "Государственное и муниципальное управление".

Видео проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

Инна Кондрашкина

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# Боевой кадровый резерв , СВО

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