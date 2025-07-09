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Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" стали примером для других бойцов СВО

Общество, 19:04 08 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники "Боевого кадрового резерва" в Тюменской области стали примером для других военнослужащих специальной военной операции. Среди тех, кто прошел отбор, есть бойцы, которые получили ранения, защищая Родину, и не пали духом.

Об этом заявил Герой России и заместитель начальника ТВВИКУ Рустам Сайфуллин.

"Многие ребята здесь с тяжелыми ранениями на протезах, есть и на колясках. Они пример для остальных, для тех, кто сейчас проходят восстановление в госпиталях. Ребята не отчаялись, не опустили руки, никакие трудности их не сломали и не сломают. Они желают развиваться, настроены на учебу и приносить пользу стране уже на гражданском фронте", - подчеркнул Герой России.

В августе начнется образовательная программа для участников проекта, которые прошли этап очных собеседований. По оценке Рустама Сайфуллина, это позволит им спланировать свой дальнейший жизненный путь и сформировать необходимый багаж знаний.

Отметим, финалисты проекта "Боевой кадровый резерв" смогут активно включиться в обучение, получив максимум знаний от образовательной программы "Государственное и муниципальное управление".

Общественный совет проекта уже утвердил конструкцию образовательной программы, программы наставничества и индивидуального сопровождения бойцов. Учеба продлится год. Их ждет работа с наставниками, множество новых знаний и стажировки.

Видео проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

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# Боевой кадровый резерв , Рустам Сайфуллин

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