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В Тюменской области с начала года трудоустроили более 15 тысяч человек

Экономика, 16:49 11 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

15,7 тыс. человек трудоустроили в Тюменской области с начала года. Всего за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости населения обратились 24 тыс. 208 жителей региона.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, численность безработных составляет 2,3 тыс., а это 0,30 % от экономически активного населения.

При этом предприятия региона заявили 29,8 тыс. вакансий. Более половины из них представлены в образовании, строительстве, госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении, сферах культуры, спорта, досуга.

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# вакансии , рынок труда

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