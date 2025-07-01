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Молодежь Тюмени зовут на дальневосточные форумы

Общество, 10:36 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" пройдет в Сахалинской области с 28 сентября по 5 октября. Тюменцы смогут реализовать свои идеи, найти работу в крупных компаниях и начать профессиональный путь.

Регистрация открыта до 21 июля. Заявку можно подать на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Участниками станут школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Для них подготовили профильные направления: туризм, нефть и газ, строительство, медицина, авиация, энергетика, водородная промышленность, беспилотное производство, наука, спорт, искусство.

С 24 по 27 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, пройдет форум "На волне". Событие соберет людей, которые любят свой край и вдохновляются его природой и культурой для создания авторских проектов. Подать заявку на участие можно до 24 июля.

Регистрация доступна для молодых людей от 14 до 35 лет, пишет "Мегатюмень"

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