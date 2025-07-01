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Жители Тюменской области стали меньше тратить денег на продукты

Общество, 14:48 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 1 млрд рублей вырос оборот розничной торговли в Тюменской области за один месяц. При этом жители стали меньше тратить денег на продукты.

В мае жители региона установили рекорд по обороту розничной торговли. Общий чек составил 59 млрд 12 млн рублей, это чуть более миллиарда больше, чем месяцем ранее (57 млрд 976,9 млн). С официальной статистикой Тюменьстата ознакомился "Вслух.ру".

Основная часть расходов у тюменцев традиционно приходится на непродовольственные товары. За них жители заплатили 30 млрд 399 млн рублей, что на 4,2% больше, чем год назад.

За продукты, напитки и табачные изделия граждане оставили на кассах 28 млрд 613 млн рублей, что на 0,5% меньше, чем в прошлом мае.

Исходя из численности населения, каждый житель потратил на покупки 36 тыс. 274, 89 руб., в том числе 18 тыс. 686,37 рублей на непродовольственные товары и 17 тыс. 588,52 рублей — на продукты, напитки и табак.

Всего за пять месяцев оборот розничной торговли в Тюменской области составил 135 млрд 554,3 млн рублей. В тот же период 2024 года - 124 млрд 211,2 млн рублей.

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