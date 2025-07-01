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Ишимские музейщики расскажут историю Петра Ершова и наличников Приишимья

Общество, 17:38 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии в с. Ершово проходят каждую субботу и воскресение с 10 до 17 часов. Сотрудники Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова приглашают приобщиться к истокам родной культуры.

Гостей знакомят с этнографическими образцами одежды, предметами крестьянского быта и домашней утварью. Музей располагает редчайшими экспонатами-прялками, украшенными урало-сибирской росписью.

"Каждый сможет почувствовать себя жителем сибирского села - поносить ведра на коромысле, подержать ухватом горшочек, погладить старинным деревянным утюгом. А самое главное, больше узнать о рождении гениального ишимского мальчика, который создал одну из лучших литературных сказок России - Петре Ершове", - рассказали сотрудники учреждения.

Кроме того, здесь можно услышать интересный рассказ о наличниках Приишимья, покормить морковкой маленьких лошадок – "Коньков-горбунков", а также поучаствовать в фотосессии в народных костюмах в интерьере русской избы и на фоне уникальной сельской природы.

Уточнить подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам: +79058202866; +79058586690; +7(34551)2-31-41.

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