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Максим Афанасьев: идет проработка конкурса фотографий о Тюмени

Общество, 14:07 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс фотографий о Тюмени находится в проработке. Положение о нем будет подписано на следующей неделе, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Многие из вас предлагали объявить городской конкурс фотографий и издать красочный альбом о Тюмени. Я дал поручение провести его в этом году. В конкурсную программу я предлагаю включить следующие номинации:"Комфортный город", "Тюмень в новом ракурсе", "Динамика областного центра", "Город истории и культуры", "Врата Сибири"", - рассказал мэр в Международный день фотографов, 12 июля.

Предложения о дополнительных номинациях горожане могут направлять в комментарии под постом.

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