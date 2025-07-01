Максим Афанасьев: идет проработка конкурса фотографий о Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс фотографий о Тюмени находится в проработке. Положение о нем будет подписано на следующей неделе, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Многие из вас предлагали объявить городской конкурс фотографий и издать красочный альбом о Тюмени. Я дал поручение провести его в этом году. В конкурсную программу я предлагаю включить следующие номинации:"Комфортный город", "Тюмень в новом ракурсе", "Динамика областного центра", "Город истории и культуры", "Врата Сибири"", - рассказал мэр в Международный день фотографов, 12 июля.

Предложения о дополнительных номинациях горожане могут направлять в комментарии под постом.