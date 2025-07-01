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Тюменцам рассказали, как правильно пользоваться духами

Общество, 09:47 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врач эндокринолог Наталья Шведова рекомендует наносить духи на участки кожи с хорошим кровообращением и меньшей вероятностью раздражения, такие как запястья, внутренние стороны локтей и область за ушами. Эти места позволяют ароматам раскрыться.

Однако некоторые эксперты утверждают, что наносить аромат на шею может быть рискованно из-за химических веществ, которые содержать в парфюмерии. Они могут негативно влиять на щитовидную железу и гормональный баланс.

По словам врача-эндокринолога, научных данных, подтверждающих прямую опасность нанесения духов на шею, пока нет. "Щитовидная железа расположена глубже и защищена тканями шеи, а воздействие ароматических веществ в основном ограничено поверхностным слоем кожи", — отмечает эксперт. Согласно рекомендациям эндокринологических обществ, прямое нанесение духов на шею не связано с риском повреждения щитовидной железы, сообщает КП-Тюмень.

Тем не менее врач предупреждает о возможном эндокринном воздействии некоторых химических веществ, таких как фталаты и синтетические мускусы. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс при длительном и частом контакте с кожей.

Также потенциально небезопасны спирты, используемые в парфюмерии. Хотя этанол в концентрациях, применяемых в духах, не оказывает значительного системного воздействия при поверхностном нанесении, частый и длительный контакт может привести к кожной абсорбции и, в редких случаях, повлиять на гормональную регуляцию.

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# здоровье , эндокринология

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