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50 тюменских пожарных работают в лесах Бурятии

Губернатор, 12:17 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 специалистов Уватского и Тобольского авиаотделений Тюменской авиабазы помогают в ликвидации очагов возгорания в охваченной огнём республике Бурятии. Тюменские десантники-пожарные уже второй месяц помогают бороться с природными пожарами. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Тюменские специалисты участвовали в тушении 15 лесных пожаров общей площадью почти 10 тыс. га. Сейчас они продолжают борьбу с огнём на четырёх пожарах площадью свыше трёх тысяч гектаров. Обстановка в Бурятии по-прежнему сложная",- отметил глава региона.

Усугубляют ситуацию жара, сильный ветер, дефицит осадков. Пожары бушуют в трудной гористой местности. Технике туда не добраться, так что тюменским специалистам приходится прокладывать минерализованные полосы вручную.

"А недавно случилось опасное происшествие. Пожарные-десантники рассказали, что к ним в лагерь наведался медведь. Косолапый пытался найти чем поживиться. Парни не растерялись и начали шуметь – кричали, завели бензопилу. Так и отогнали непрошеного гостя", - добавил Александр Моор.

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