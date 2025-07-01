  • 14 июля 202514.07.2025понедельник
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

1 тысяча 140 тюменцев обратились в скорую помощь в минувшие выходные

Общество, 12:03 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 140 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорых с 12 по 13 июля. В экстренной форме поступило 595 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставили 546 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 489 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другие.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 93 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 14.07.2025Для российских туроператоров в сфере выездного туризма утвердили новые меры поддержки
13:20 14.07.2025Леса Абатского района защитили от непарного шелкопряда
13:09 14.07.2025Синоптики: в Тюмени рабочая неделя будет облачной
12:47 14.07.2025Рейсы из Тюмени в Калининград планирует запустить авиакомпания Nordwind Airlines

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора