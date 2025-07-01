1 тысяча 140 тюменцев обратились в скорую помощь в минувшие выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 140 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорых с 12 по 13 июля. В экстренной форме поступило 595 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставили 546 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 489 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другие.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 93 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.