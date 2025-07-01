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Фестиваль наличников пройдет в Тюмени в День города

Общество, 08:27 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль наличников пройдет по ул. Дзержинского, 32 в День города, 26 июля.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, для гостей организуют мастер-классы и викторины для детей, мини-экскурсии о деревянном зодчестве, выступление тюменской вокалистки Евгении Зонтиковой и концертные номера фольклорных коллективов города.

Соавтор фестиваля, экологический урбанист Дмитрий Велижанин, представит уникальную коллекцию старинных столярных инструментов и образцов тюменской домовой резьбы.

Фестиваль наличников проходит в третий раз.

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# День города , креативные индустрии

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