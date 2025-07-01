Фестиваль наличников пройдет в Тюмени в День города
Фестиваль наличников пройдет по ул. Дзержинского, 32 в День города, 26 июля.
По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, для гостей организуют мастер-классы и викторины для детей, мини-экскурсии о деревянном зодчестве, выступление тюменской вокалистки Евгении Зонтиковой и концертные номера фольклорных коллективов города.
Соавтор фестиваля, экологический урбанист Дмитрий Велижанин, представит уникальную коллекцию старинных столярных инструментов и образцов тюменской домовой резьбы.
Фестиваль наличников проходит в третий раз.