Фестиваль наличников пройдет в Тюмени в День города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль наличников пройдет по ул. Дзержинского, 32 в День города, 26 июля.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, для гостей организуют мастер-классы и викторины для детей, мини-экскурсии о деревянном зодчестве, выступление тюменской вокалистки Евгении Зонтиковой и концертные номера фольклорных коллективов города.

Соавтор фестиваля, экологический урбанист Дмитрий Велижанин, представит уникальную коллекцию старинных столярных инструментов и образцов тюменской домовой резьбы.

Фестиваль наличников проходит в третий раз.