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В Тюменском районе выберут лучшее подворье

Общество, 08:43 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап конкурса "Ветеранское подворье" стартовал в Тюменском районе.

Организатором выступает районная организация ветеранов. К участию приглашают пенсионеров, ведущих личное подсобное хозяйство или имеющий собственный земельный участок. Направления конкурса: животноводство, птицеводство, пчеловодство, овощеводство, цветоводство, опыт заготовки и реализации сельскохозяйственной продукции. Также учитывается творческий подход к оформлению подворья и вовлечение молодежи в сельскохозяйственный труд.

Заявки принимают по электронной почте VavilovaTP@prto.ru до 1 сентября. В ней нужно указать ФИО участника, дату рождения, адрес, контактные данные и приложить видеоролик о своем подворье длительностью до трех минут. Подробности по тел. 8(3452) 30-07-49.

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# конкурсы , подворье , Тюменский район

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