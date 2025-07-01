В Тюменском районе выберут лучшее подворье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап конкурса "Ветеранское подворье" стартовал в Тюменском районе.

Организатором выступает районная организация ветеранов. К участию приглашают пенсионеров, ведущих личное подсобное хозяйство или имеющий собственный земельный участок. Направления конкурса: животноводство, птицеводство, пчеловодство, овощеводство, цветоводство, опыт заготовки и реализации сельскохозяйственной продукции. Также учитывается творческий подход к оформлению подворья и вовлечение молодежи в сельскохозяйственный труд.

Заявки принимают по электронной почте VavilovaTP@prto.ru до 1 сентября. В ней нужно указать ФИО участника, дату рождения, адрес, контактные данные и приложить видеоролик о своем подворье длительностью до трех минут. Подробности по тел. 8(3452) 30-07-49.