Студсовет Тюменской области поделился опытом с югорчанами

| Фото: Пресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: Пресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Встреча Студенческого совета Тюменской области и представителей Студенческого совета Югры прошла в Тюмени. Студенты Ханты-Мансийского автономного округа приехали в областную столицу для понимания структур, целей и работы тюменского студсовета, сообщает пресс-служба организации.

Гости познакомились со всей линейкой проектов и командой, узнали о медиапродвижении и ведении социальных сетей, об опыте работы со студенческими советами образовательных организаций региона.

Одним из ключевых моментов стало посещение департамента общественных связей Тюменской области и встреча с начальником управления общественных проектов Владиславом Татаринцевым. Он поделился подробностями и важными ключевыми точками работы со Студенческим советом, а также затронул один из важнейших проектов - исследование студенческой среды. Благодаря этому представители Югры узнали, как исследование влияет на студентов и какие сферы затрагивает.

"Мы с командой с удовольствием посетили Тюмень. Для нас эта поездка оказалась максимально полезной и приятной, ведь мы переняли опыт более старшего совета и увиделись с ребятами, с которыми хорошо и уже достаточно давно знакомы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем вас в гости", — поделился председатель Студенческого совета Югры Данила Прожерин.

Далее было знакомство с молодёжными пространствами региона. Благодаря этому студенты узнали больше о работе пространств, их целях и важности для молодёжи.