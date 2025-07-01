  • 15 июля 202515.07.2025вторник
  • USD78,3722
    EUR91,7738
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер южный

Студсовет Тюменской области поделился опытом с югорчанами

Общество, 20:11 14 июля 2025

Пресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: Пресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Встреча Студенческого совета Тюменской области и представителей Студенческого совета Югры прошла в Тюмени. Студенты Ханты-Мансийского автономного округа приехали в областную столицу для понимания структур, целей и работы тюменского студсовета, сообщает пресс-служба организации.

Гости познакомились со всей линейкой проектов и командой, узнали о медиапродвижении и ведении социальных сетей, об опыте работы со студенческими советами образовательных организаций региона.

Одним из ключевых моментов стало посещение департамента общественных связей Тюменской области и встреча с начальником управления общественных проектов Владиславом Татаринцевым. Он поделился подробностями и важными ключевыми точками работы со Студенческим советом, а также затронул один из важнейших проектов - исследование студенческой среды. Благодаря этому представители Югры узнали, как исследование влияет на студентов и какие сферы затрагивает.

"Мы с командой с удовольствием посетили Тюмень. Для нас эта поездка оказалась максимально полезной и приятной, ведь мы переняли опыт более старшего совета и увиделись с ребятами, с которыми хорошо и уже достаточно давно знакомы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем вас в гости", — поделился председатель Студенческого совета Югры Данила Прожерин.

Далее было знакомство с молодёжными пространствами региона. Благодаря этому студенты узнали больше о работе пространств, их целях и важности для молодёжи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Студенческий совет Тюменской области , студсовет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:44 14.07.2025Первый Алемасовский бардовский фестиваль патриотической песни прошел в Тобольске
21:12 14.07.2025Посвященный крапивному ткачеству фестиваль состоялся в Тобольске
20:45 14.07.2025Представители Тюменской области претендуют на получение премии #СтрануМеняютЛюди
20:11 14.07.2025Студсовет Тюменской области поделился опытом с югорчанами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора