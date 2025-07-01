Тюменский автомобилист 15 раз превысил скоростной режим

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

29-летний водитель ездил по Тюмени на незарегистрированном автомобиле "Хендэ Акцент" с апреля 2025 г. За это время он 15 раз превысил скоростной режим, это зафиксировали комплексы фотовидеофиксации.

Общая сумма назначенных административных штрафов составила 11 тыс. 500 рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Система "Паутина" продолжает помогать сотрудникам выявлять злостных нарушителей ПДД.

"За подобные факты задержан не состоящий на регистрационном учете автомобиль "Тойота", им управлял 35-летний мужчина, допустивший за последние два месяца 13 нарушений ПДД, которые зафиксировали камеры на дорогах. Молодому человеку теперь придется оплатить административные штрафы на сумму 12 тысяч 750 рублей. Государственные регистрационные знаки автомобилей в обоих случаях изъяты", - уточнили в ГАИ.

Автовладельцам напоминают о необходимости своевременной постановки автомобиля на регистрационный учет и соблюдения правил дорожного движения.