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Фонд капремонта Тюменской области вошел в Строительно-индустриальный кластер

Экономика, 17:23 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Соглашение о вхождении Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" подписали Константин Самосватов и Юлия Ахметова 14 июля.

Участники соглашения сосредоточатся на увеличении количества подрядных организаций, повышении качества ремонтных работ и налаживании сотрудничества с местными производителями строительных материалов и поставщиками энергоэффективных решений для ЖКХ, сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Фонд обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тюменской области, и финансирование указанного капитального ремонта. В кластер входят более 80 компаний из шести регионов страны.

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# строительно-индустриальный кластер

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