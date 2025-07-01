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Тюменские наставники могут поучаствовать в проекте "Лаборатория идей"

Общество, 09:18 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наставники и их подопечные из муниципалитетов Тюменской области могут поучаствовать в проекте "Лаборатория идей". Подать заявку можно до 31 июля и с 1 августа по 30 сентября 2025 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В рамках "Лаборатории идей" подопечные в возрасте от 10 лет и их наставники выполнят несложные задания. Награждение участников, набравших наибольшее количество баллов, состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" в ноябре.

Более подробная информация - по ссылке.

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