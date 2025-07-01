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Опубликовано видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области

Общество, 17:11 14 июля 2025

скриншот видео НАК | Фото: скриншот видео НАК

Видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области опубликовал Национальный антитеррористический комитет, сообщает информационный центр правительства региона.

Злоумышленник – гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами. Он планировал совершить террористический акт в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Его деятельность пресекла Федеральная служба безопасности РФ.

При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и местные жители не пострадали.

Видео НАК

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# безопасность , ФСБ

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