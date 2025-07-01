Опубликовано видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области
Видео нейтрализации агента спецслужбы Украины в Тюменской области опубликовал Национальный антитеррористический комитет, сообщает информационный центр правительства региона.
Злоумышленник – гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами. Он планировал совершить террористический акт в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Его деятельность пресекла Федеральная служба безопасности РФ.
При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и местные жители не пострадали.
Видео НАК