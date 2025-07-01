Представители Тюменской области претендуют на получение премии #СтрануМеняютЛюди
Представители Тюменской области претендуют на получение первой Национальной премии #СтрануМеняютЛюди, сообщает информационный центр правительства региона.
Торжественная церемония пройдет в Москве в концертном зале "Зарядье" 15 июля.
"В Москве собираем тех, кто создал проекты с ощутимым социальным эффектом: они улучшают качество жизни граждан, преображают среду и деловой климат, укрепляют технологический суверенитет, готовят специалистов для будущего и заботятся об экологии и устойчивом развитии. Это настоящие герои нашего времени", - отметила Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Среди лауреатов премии — представители Тюменской области, которые реализуют важные социальные проекты.
Национальная премия проводится по поручению президента России Владимира Путина.