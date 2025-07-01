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Представители Тюменской области претендуют на получение премии #СтрануМеняютЛюди

Общество, 20:45 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Представители Тюменской области претендуют на получение первой Национальной премии #СтрануМеняютЛюди, сообщает информационный центр правительства региона.

Торжественная церемония пройдет в Москве в концертном зале "Зарядье" 15 июля.

"В Москве собираем тех, кто создал проекты с ощутимым социальным эффектом: они улучшают качество жизни граждан, преображают среду и деловой климат, укрепляют технологический суверенитет, готовят специалистов для будущего и заботятся об экологии и устойчивом развитии. Это настоящие герои нашего времени", - отметила Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Среди лауреатов премии — представители Тюменской области, которые реализуют важные социальные проекты.

Национальная премия проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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# награждение , премия

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