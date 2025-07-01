Цветные марки полиэтилена "ЗапСибНефтехима" импортозаместили сырье для производства труб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цветные марки полиэтилена высокой плотности для производства труб выпускает предприятие "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Объём позволил закрыть годовой объем потребности российского рынка в таком сырье, сообщает компания.

Один из самых востребованных видов малотоннажной полимерной продукции необходим для систем водо- и газоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. Его производят один раз на весь год. Предприятие является единственным в России, продукция заместила импорт сырья из Европы и Азии.

"Этот проект для нашей команды стал не просто еще одной задачей в списке, а настоящим испытанием на прочность и проверкой наших возможностей, стратегического мышления. С самого начала мы понимали его масштаб и потенциальное влияние", – отметил ведущий инженер сектора грануляции производства полиэтилена высокой плотности "ЗапСибНефтехима" Василий Шутов.

Основное отличие марок – цвет конечного продукта, от которого в дальнейшем зависит область его применения. Из синей изготавливают напорные трубы систем водоснабжения, оранжевой – газоснабжения. В отличие от металлических трубы из ПЭВП сохраняют работоспособность трубопроводов до 100 лет.

Локализация производства цветных марок полиэтилена соответствует целям стратегии импортозамещения и развития отечественной химической промышленности. Так удалось устранить зависимость от зарубежных поставщиков и снизить себестоимость конечной продукции за счет исключения транспортных издержек, таможенных пошлин и валютных рисков. Это, в свою очередь, повысило конкурентоспособность российских труб как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Кроме того, развитие собственного производства стало стимулом научно-технического прогресса в стране, создания новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, развития инженерных компетенций и внедрения инноваций.