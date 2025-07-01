Учения огнеборцев на магистральных элетросетях прошли в Тобольске
Пожарно-тактические учения на территории расположения магистральных электрических сетей состоялись в рамках плановой подготовки сотрудников пожарно-спасательных подразделений в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Такие мероприятия проводятся с целью отработки действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах. Тренировки — важная составляющая обеспечения безопасности стратегически значимых объектов.
"Проведение подобных мероприятий позволяет не только повысить уровень подготовки спасателей, но и минимизировать возможные последствия нештатных ситуаций на объектах энергетики, обеспечивая стабильную работу важных систем", — сообщили в МЧС.