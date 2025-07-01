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Учения огнеборцев на магистральных элетросетях прошли в Тобольске

Общество, 15:32 15 июля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения на территории расположения магистральных электрических сетей состоялись в рамках плановой подготовки сотрудников пожарно-спасательных подразделений в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Такие мероприятия проводятся с целью отработки действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах. Тренировки — важная составляющая обеспечения безопасности стратегически значимых объектов.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Проведение подобных мероприятий позволяет не только повысить уровень подготовки спасателей, но и минимизировать возможные последствия нештатных ситуаций на объектах энергетики, обеспечивая стабильную работу важных систем", — сообщили в МЧС.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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