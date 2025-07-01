В Тюмени встретились специалисты индустрии развлечений из 55 городов России и четырех стран

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

13-я летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений проходит в Тюмени 15-18 июля. В ней участвуют более 160 специалистов из 55 городов России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Турции.

"Тюмень является центром, где активно реализуется программа благоустройства, создания рекреационных и туристических кластеров, современных объектов досуга. Многие проекты лидируют в стране в рейтинге создания комфортной городской среды. Увидеть эти объекты интересно. Важно услышать опыт специалистов, которые их проектировали с учетом современных потребностей жителей. Но, помимо социальной значимости, объект должен быть экономически эффективным для города, региона. В Тюмени есть такие примеры", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Радионов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Индустрия развлечений развивается, уточнил эксперт, далеко не все идеально с тематическими парками, есть сложности с поставками оборудования из-за границы. Обсудить проблемы, наметить пути решения, узнать о новых технологиях – задачи форума.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что Тюмень стала одним из самых комфортных для жизни и инвестиционно привлекательным городом благодаря плодотворному сотрудничеству власти и бизнеса. С середины 2000-х регион взял курс на создание современных жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой, парками, скверами, открытие новых термальных источников. Как следствие, в область едут все больше туристов.

"В туризме мы начинали когда-то с 1 миллиона 800 гостей, в 2024 году – более 4 миллионов. В 2016-2018 годах бюджет региона от отрасли получал по 400 миллионов рублей в год, в прошлом году – более 3,2 миллиарда рублей. Вся отрасль с 12 миллиардов оборота поднялась до 34 миллиардов", - подчеркнул Пантелеев.

Новые объекты, сочетающие отдых и развлечения для людей разного возраста, все больше привлекают внимание туристов. Пример тому – открытый с ноября 2024 г. первый в Тюменской области майер-курорт "Марциаль". Большинство гостей – это жители Москвы, других крупных городов страны.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"На сегодня у нас доля москвичей уже 15 процентов, а раньше это было один-два процента. И средняя продолжительность пребывания ранее была два дня, сейчас это пять дней. У наших гостей появился запрос на культурную составляющую. Для этого мы открываем консьерж-сервис в кооперации с турагентствами", - сказала генеральный директор майер-курорта "Марциаль" Тюмени Ирина Васильева.

На встрече специалистов индустрии развлечений присутствуют 25 компаний – производители оборудования и поставщики услуг. По мнению организаторов, это площадка для общения потенциальных эксплуатантов и производителей. В образовательном блоке выступят федеральные и региональные эксперты, в том числе сотрудники Тюменского агентства развития креативных индустрий и центра стратегического развития "Сибирь".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Мы расскажем, как сделать парковые территории удобными, комфортными для всех. Многие объекты при грамотном проектировании становятся не просто точками притяжения, а центрами городского развития с разными функциями", - уточнил генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь" Артем Павлюченко.

Участники 13-й летней международной встречи специалистов индустрии развлечений обсудят механизмы привлечения частных инвестиций, концессии в развитие городских парков. Побывают в парке Лагунова, развлекательном центре "Невидалия", на Цветном бульваре, окунутся в термальные источники.

Подробная программа – на сайте.

Анжела Лебедева