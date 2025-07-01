Тоболяков приглашают на выставку "Богатство Сибири" в Рентерею

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка "Богатство Сибири" открылась в Тобольской рентерее, историческом здании XVIII века, построенном по проекту Семена Ремезова. В начале этой недели в экспозицию внесли последние штрихи, разместили аннотации и подробный этикетаж, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Экспозиция разместилась в трёх залах и представляет уникальные находки разных эпох: от эпохи Петра Великого до предметов палеонтологии и культуры обских угров.

Отметим, в 2025 году музей обновили благодаря нацпроекту "Семья": установили современные витрины, мультимедийное оборудование и создали условия для людей с ограниченными возможностями.

Осенью в Рентерее заработает открытое фондохранилище. Посетители смогут увидеть ранее недоступные экспонаты и принять участие в новой интерактивной экскурсии.